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02:23, 17 октября 2024Силовые структуры

Появились новые подробности расправы россиянина над внуком

Daily Storm: россиянин расправился над внуком на глазах у бабушки и других детей

Фото: Александр Авилов / Агентство «Москва»

Житель Екатеринбурга Дмитрий Кучин расправился над внуком на глазах у своей супруги и двух других детей. Новые подробности сообщило издание Daily Storm в Telegram.

Уточняется, что в семье еще двое детей: девочка и мальчик. Женщина пыталась остановить мужчину, набросившегося на полуторогодовалого внука из-за громкого плача, но у нее не получилось. Чтобы спасти других детей, бабушка вместе с ними спряталась в другой комнате. После побоев она сразу же обратилась в скорую, однако малыша спасти не удалось.

Отмечается, что 45-летний россиянин был судим не менее шести раз, в том числе за кражу и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. По некоторым данным, в момент преступления он мог находиться в состоянии наркотического опьянения. Соседи мужчины отметили, что он вел себя неадекватно, выкрикивал бредовые фразы и был с красными глазами. По данным издания, 21-летний отец малыша служит по контракту и пока не знает о произошадшем.

Предварительно, подозреваемый 1979 года рождения вернулся домой и услышал, как его внук громко плачет в люльке. Тогда он разозлился и причинил ребенку несколько несовместимых с жизнью травм, а затем скрылся с места преступления. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что злоумышленника задержали по горячим следам.

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      Марина Совина
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