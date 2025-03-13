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01:30, 13 марта 2025Россия

Российские бойцы рассказали о бегстве ВСУ в Курской области

«Известия»: ВСУ уносились на машинах из хутора Косицы в Курской области
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: MOD Russia / Globallookpress

Российские бойцы рассказали о бегстве солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время освобождения хутора Косицы Суджанского района Курской области. Они сообщили «Известиям», что украинские военные «уносились, сломя ноги».

По словам командира штурмовой группы с позывным Жора, бойцы ВСУ бежали из хутора на двух машинах, оставив технику, медикаменты и оружие. Сейчас на месте закрепились российские военнослужащие.

«На дороге еще остались мины. Будем разминировать. Мы сейчас контролим, находимся на укрепах, ребята проходят вперед», — добавил Жора.

Ранее в сети появилось видео с бойцами ВСУ, пытающимися сбежать из освобожденной российскими войсками Суджи в Курской области. По информации военкора Александра Коца, украинские военные пытались самостоятельно отступить в сторону границы, однако командование ВСУ обстреливало Суджу и окрестности артиллерийским огнем.

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