Российские бойцы рассказали о бегстве ВСУ в Курской области

«Известия»: ВСУ уносились на машинах из хутора Косицы в Курской области

Российские бойцы рассказали о бегстве солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время освобождения хутора Косицы Суджанского района Курской области. Они сообщили «Известиям», что украинские военные «уносились, сломя ноги».

По словам командира штурмовой группы с позывным Жора, бойцы ВСУ бежали из хутора на двух машинах, оставив технику, медикаменты и оружие. Сейчас на месте закрепились российские военнослужащие.

«На дороге еще остались мины. Будем разминировать. Мы сейчас контролим, находимся на укрепах, ребята проходят вперед», — добавил Жора.

Ранее в сети появилось видео с бойцами ВСУ, пытающимися сбежать из освобожденной российскими войсками Суджи в Курской области. По информации военкора Александра Коца, украинские военные пытались самостоятельно отступить в сторону границы, однако командование ВСУ обстреливало Суджу и окрестности артиллерийским огнем.