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08:58, 13 марта 2025Бывший СССР

Российские военные взяли под контроль часть границы ЛНР и ДНР

Марочко: ВС России взяли под полный контроль полкилометра границы ЛНР и ДНР
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские военные взяли под контроль участок административной границы между Луганской народной республикой (ЛНР) и Донецкой народной республикой (ДНР). Об этом сообщил подполковник Народной милиции (НМ) ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«В ходе активных боевых действий ВС (Вооруженных сил — прим. «Ленты.ру») РФ пересекли административную границу ЛНР юго-западнее Белогоровки и заняли выгодные позиции на стратегических высотах. В результате продвижения наших войск под полный контроль перешел район мелового карьера и полукилометровый участок админграницы», — рассказал Марочко.

По словам подполковника НМ ЛНР в отставке, российские солдаты также установили огневой контроль над лесополосой у Григоровки, в которой находятся бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Вместе с тем стало известно о самовольном оставлении позиций военнослужащими украинской армии, которые должны были выполнять боевые задачи у села Белая гора в ЛНР.

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