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08:23, 13 марта 2025Бывший СССР

ВСУ на одном из направлений потеряли три четверти бойцов

В Харьков вернулось около четверти бойцов, ранее снятых с купянского направления
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли на одном из направлений три четверти живой силы. Об этом сообщил подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

По его словам, в пункт временной дислокации (ПВД) ВСУ в Харькове прибыла часть украинского подразделения, ранее снятого с купянского направления. Уточняется, что бойцы были «сильно помяты и морально подавлены».

«В пункт дислокации вернулось около четверти личного состава. Эта информация дает основания предположить, что данное подразделение украинских боевиков выполняло боевые задачи на другом направлении и понесло серьезные потери», — добавил Марочко.

Ранее стало известно о потерях в элитных бригадах ВСУ. Сообщалось, что они составляют более 80 процентов украинских военных.

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