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17:05, 13 марта 2025Россия

Российский военкор посетил деоккупированную Суджу и нашел «массу интересной информации»

Военкор Коц: В деоккупированной Судже найдена масса интересной информации
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В деоккупированной Судже найдена масса интересной информации. Об этом заявил военкор Александр Коц, побывавший в приграничном городе. Фотоотчет о поездке в райцентр он опубликовал в Telegram.

На снимках представлена брошеная оставившими город подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ) военная техника западного производства. На одной из фотографий видно замаскированный бронетранспортер Stryker, еще на одном снимке российские военнослужащие берут на буксир М113 — американский транспортер второй половины ХХ века.

Помимо этого, ВСУ оставили в городе большое количество служебных документов, отметил Коц. Сейчас с ними работают российские специалисты.

13 марта Минобороны России официально подтвердило освобождение Суджи. При этом военные блогеры, освещающие события в приграничном регионе, сообщали об этом еще 11-12 марта. Суджа находилась под контролем ВСУ с августа 2024 года.

ЖЗЛ
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