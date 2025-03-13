«Ъ»: Авиакомпания S7 захотела покинуть Домодедово ради Шереметьево или Внуково

Российская авиакомпания S7 захотела покинуть свой базовый аэропорт Домодедово ради другой столичной авиагавани. Об этом сообщает «Коммерсантъ» («Ъ»).

Известно, что перевозчик рассматривает возможность перехода в Шереметьево, где находятся его технические мощности, или Внуково, который предлагает низкие тарифы. Обсуждение длится уже две недели. Если это произойдет, Домодедово потеряет крупнейшую авиакомпанию и начнет испытывать финансовые трудности.

В марте прошлого года сообщалось, что московский аэропорт Домодедово могут обязать заплатить до миллиарда рублей за поврежденный самолет авиакомпании Emirates, в который врезался водовоз. Значительной будет и сумма за простой воздушного судна.

