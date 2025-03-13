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10:37, 13 марта 2025Путешествия

S7 захотела покинуть Домодедово

«Ъ»: Авиакомпания S7 захотела покинуть Домодедово ради Шереметьево или Внуково
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Российская авиакомпания S7 захотела покинуть свой базовый аэропорт Домодедово ради другой столичной авиагавани. Об этом сообщает «Коммерсантъ» («Ъ»).

Известно, что перевозчик рассматривает возможность перехода в Шереметьево, где находятся его технические мощности, или Внуково, который предлагает низкие тарифы. Обсуждение длится уже две недели. Если это произойдет, Домодедово потеряет крупнейшую авиакомпанию и начнет испытывать финансовые трудности.

В марте прошлого года сообщалось, что московский аэропорт Домодедово могут обязать заплатить до миллиарда рублей за поврежденный самолет авиакомпании Emirates, в который врезался водовоз. Значительной будет и сумма за простой воздушного судна.

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