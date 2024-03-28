Домодедово обяжут заплатить до миллиарда рублей за поврежденный самолет ОАЭ

Домодедово обяжут заплатить до миллиарда рублей за поврежденный Airbus Emirates

Московский аэропорт Домодедово могут обязать заплатить до миллиарда рублей за поврежденный самолет авиакомпании Emirates, в который врезался водовоз. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Отмечается, что в настоящее время точный характер повреждений самого большого пассажирского лайнера Airbus A380 выясняют эксперты Росавиации. Более того, специальную комиссию из-за инцидента собираются учредить и в ОАЭ.

Представители перевозчика тем временем тоже подсчитывают все убытки. «У борта сильно пострадала обшивка центральной части фюзеляжа, а также может быть поврежден шпангоут (основной поперечный элемент силового набора борта)», — говорится в сообщении.

По данным источника, значительной будет и сумма за простой воздушного судна. Оно ежедневно выполняло рейсы, в основном в Москву, однако заметить его можно было в Цюрихе и некоторых других городах мира.

«Еще одна проблема — транспортировка необходимых для ремонта деталей, которая затруднена из-за санкций авиапроизводителей против РФ, — пишет Shot. — Найти запчасти на такой тип самолета в России невозможно, так как отечественные авиакомпании не используют его».

Также стало известно, что возмещение ущерба и оплату всех расходов готовы на себя взять страховые компании столичной авиагавани.

27 марта в аэропорту Домодедово водовоз врезался в пассажирский самолет и повредил его фюзеляж. Лайнер должен был вылететь из Москвы в Дубай. Позднее сообщалось, что у водителя транспортного средства, предположительно, случился инсульт.