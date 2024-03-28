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16:07, 28 марта 2024Путешествия

Домодедово обяжут заплатить до миллиарда рублей за поврежденный самолет ОАЭ

Домодедово обяжут заплатить до миллиарда рублей за поврежденный Airbus Emirates

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Московский аэропорт Домодедово могут обязать заплатить до миллиарда рублей за поврежденный самолет авиакомпании Emirates, в который врезался водовоз. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Отмечается, что в настоящее время точный характер повреждений самого большого пассажирского лайнера Airbus A380 выясняют эксперты Росавиации. Более того, специальную комиссию из-за инцидента собираются учредить и в ОАЭ.

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Представители перевозчика тем временем тоже подсчитывают все убытки. «У борта сильно пострадала обшивка центральной части фюзеляжа, а также может быть поврежден шпангоут (основной поперечный элемент силового набора борта)», — говорится в сообщении.

По данным источника, значительной будет и сумма за простой воздушного судна. Оно ежедневно выполняло рейсы, в основном в Москву, однако заметить его можно было в Цюрихе и некоторых других городах мира.

«Еще одна проблема — транспортировка необходимых для ремонта деталей, которая затруднена из-за санкций авиапроизводителей против РФ, — пишет Shot. — Найти запчасти на такой тип самолета в России невозможно, так как отечественные авиакомпании не используют его».

Также стало известно, что возмещение ущерба и оплату всех расходов готовы на себя взять страховые компании столичной авиагавани.

27 марта в аэропорту Домодедово водовоз врезался в пассажирский самолет и повредил его фюзеляж. Лайнер должен был вылететь из Москвы в Дубай. Позднее сообщалось, что у водителя транспортного средства, предположительно, случился инсульт.

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      Фариза Бацазова
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