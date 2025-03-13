Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:06, 14 марта 2025Мир

Швеция отправит Украине новый пакет военной помощи

Швеция поставит Украине 18 САУ Archer и пять РЛС Arthur
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Швеция в рамках нового пакета военной помощи закупит для Вооруженных сил Украины (ВСУ) 18 самоходных артиллерийских установок (САУ) Archer калибром 155 миллиметров. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

Кроме того, страна также поставит пять радиолокационных станций (РЛС) контрбатарейной борьбы Arthur.

Помимо этого, Швеция инвестирует в производство украинских самоходных артиллерийских установок (САУ) «Богдана».

Ранее стало известно, что Франция намерена продолжать помогать Вооруженным силам Украины (ВСУ), вскоре Париж планирует передать Киеву новый пакет военной помощи на общую сумму в 195 миллионов евро.

    Обсудить
    Последние новости

    «Мы — за, но есть нюансы». Путин поддержал идею перемирия с Украиной, но задал много вопросов

    Раскрыта неожиданная польза кошек для науки

    ЕС снял санкции с трех россиян по требованию Венгрии

    Рубио заявил о планах Трампа положить конец всем нынешним конфликтам в мире

    Швеция отправит Украине новый пакет военной помощи

    Депутат Европарламента призвал учитывать требования РФ при заключении перемирия

    Раскрыта хитрость Зеленского в вопросе перемирия

    В Раде заявили о закрывшихся для Украины дверях в НАТО

    Российский аэропорт ввел ограничения на полеты из-за угрозы БПЛА

    Генсек НАТО признал отставание от России и Китая по объему производства

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше