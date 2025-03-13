Швеция отправит Украине новый пакет военной помощи

Швеция поставит Украине 18 САУ Archer и пять РЛС Arthur

Швеция в рамках нового пакета военной помощи закупит для Вооруженных сил Украины (ВСУ) 18 самоходных артиллерийских установок (САУ) Archer калибром 155 миллиметров. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

Кроме того, страна также поставит пять радиолокационных станций (РЛС) контрбатарейной борьбы Arthur.

Помимо этого, Швеция инвестирует в производство украинских самоходных артиллерийских установок (САУ) «Богдана».

Ранее стало известно, что Франция намерена продолжать помогать Вооруженным силам Украины (ВСУ), вскоре Париж планирует передать Киеву новый пакет военной помощи на общую сумму в 195 миллионов евро.