Сооснователь крупнейшего торрент-трекера разбился в авиакатастрофе

Соучредитель торрент-трекера The Pirate Bay Лундстрем погиб в авиакатастрофе

Соучредитель крупнейшего торрент-трекера The Pirate Bay Карл Лундстрем погиб в авиакатастрофе в Словении. О смерти 64-летнего шведского бизнесмена сообщило Agence France-Presse (AFP).

Правоохранители подтвердили агентству обнаружение тела «вероятно, пилота, гражданина Швеции», однако его имя не называлось.

Бизнесмен вылетел на своем самолете Mooney M20 из столицы Хорватии Загреба в Цюрих в Швейцарии. В понедельник самолет врезался в деревянное строение на горе на севере Словении. Тело Лундстрема из-за плохой погоды извлекли лишь во вторник.

Ранее сообщалось, что The Pirate Bay тайно встроил программы для майнинга на некоторые страницы сайта. В этом администрацию уличили пользователи: они сообщили о найденном функционале на форуме.