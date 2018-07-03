Крупнейший в мире торрент-трекер уличили в тайном заработке на пользователях

Крупнейший в мире торрент-трекер The Pirate Bay тайно встроил программы для майнинга на некоторые страницы сайта. В этом администрацию уличили пользователи: они сообщили о найденном функционале на форуме.

Изначально специализированные скрипты были обнаружены в разделе новых загрузок. Затем юзеры заметили их и на других страницах. Пользователи были недовольны находкой и пожаловались на нее модераторам. Однако администратор ответил, что в такой ситуации достаточно пользоваться блокировщиком рекламы и как можно быстрее производить необходимые манипуляции на сайте.

The Pirate Bay стал одной из первых торрент-площадок, использующих майнинг криптовалют через различные браузеры для заработка денег. В последние два года специальные скрипты время от времени появлялись на некоторых страницах портала. Через некоторое время администрация сервиса их отключала. Пользователи подозревают, что скрипт на сайте может существовать еще долго.

Ранее исследователи компании 360Netlab предупредили об обилии скрытых программ для майнинга, встроенных на порносайтах. Такие порталы специалисты назвали наиболее опасными для пользователей.

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