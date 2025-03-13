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08:38, 13 марта 2025Россия

Стало известно об активизации боев в Курской области у границы с Украиной

В приграничных районах Курской области активизировались бои с ВСУ
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

После взятия Суджи в Курской области на границе с Сумской областью Украины активизировались боевые действия. Об этом сообщил Telegram-канал «Архангел спецназа».

«Однако в приграничных районах с Сумской областью также активизировались бои. Противник после провала в Судже оттянул силы к Басовке. Там сейчас отмечаются столкновения. Также ВСУ пытаются контратаковать в направлении Новенького», — говорится в сообщении.

Там также подчеркивается, что к Локне Вооруженные силы Украины (ВСУ) стянули дополнительные расчеты беспилотников, которые наносят удары по приграничным районам. Кроме того, непосредственно в Судже продожается поиск и ликвидация украинских военных. Со стороны российских войск нет движения в направлении Гончаровки и границы с Сумской областью.

Ранее военкор Александр Коц заявлял, что после Суджи в Курской области у ВСУ нет серьезных рубежей обороны. По его данным, в районе освобожденных 11 марта населенных пунктов ВСУ продолжают оказывать очаговое сопротивление.

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