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15:27, 12 марта 2025Россия

Военкор заявил об отсутствии серьезных рубежей обороны у ВСУ после Суджи

Военкор Коц: После Суджи до границы у ВСУ нет серьезных рубежей обороны
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

После Суджи в Курской области у Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пути до границы Сумской области нет серьезных рубежей обороны. Об этом написал военный корреспондент Александр Коц в Telegram-канале.

«Когда Суджу освободят, до самой границы с Сумской областью у противника больше не останется серьезных рубежей обороны. Вторая Курская битва близится к своему завершению. Но остановится ли группировка "Север" на границе?» — написал военкор.

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Он добавил, что пять населенных пунктов в Курской области, об освобождении которых Минобороны России отчиталось 12 марта, примыкают к Судже, где ВСУ продолжают оказывать очаговое сопротивление.

Ранее освобождение пяти сел под Суджей оценили фразой «клещи стремительно сжимаются».

12 марта российское оборонное ведомство сообщило об освобождении Казачей Локни, 1-й Княжьего, 2-й Княжьего, Замостья и Мирного. Днем ранее, 11 марта, подтвердился контроль над 12 населенными пунктами в приграничья — за сутки были освобождены Агроном, Богдановка, Бондаревка, Дмитрюков, Зазулевка, Ивашковский, Колмаков, Кубаткин, Мартыновка, Михайловка, Правда и Южный.

ЖЗЛ
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