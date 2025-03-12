Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:45, 12 марта 2025Россия

В России освобождение пяти сел под Суджей оценили фразой «клещи стремительно сжимаются»

«РВ» об освобождении пяти сел под Суджей: Клещи вокруг ВСУ сжимаются
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Освобождение еще пяти населенных пунктов под Суджей в Курской области значит, что клещи вокруг Вооруженных сил Украины (ВСУ) стремительно сжимаются. Об этом говорится в публикации Telegram-канала «Операция Z: Военкоры русской весны».

«На окраинах Суджи продолжается зачистка, клещи вокруг суджанской группировки ВСУ стремительно сжимаются», — говорится в сообщении.

Материалы по теме:
Бои за Суджу усиливаются. Отбиты семь населенных пунктов. Хронология самой крупной операции в приграничье
Бои за Суджу усиливаются. Отбиты семь населенных пунктов. Хронология самой крупной операции в приграничье
10 марта 2025
Россия начала штурм Суджи, отряд проник в город по газовой трубе. Как идут бои, грозящие ВСУ окружением в Курской области?
Россия начала штурм Суджи, отряд проник в город по газовой трубе. Как идут бои, грозящие ВСУ окружением в Курской области?
9 марта 2025
«У ВСУ есть перечень тех, кто остался» В оккупированной Судже остаются три тысячи беженцев. Что сейчас происходит в городе?
«У ВСУ есть перечень тех, кто остался»В оккупированной Судже остаются три тысячи беженцев. Что сейчас происходит в городе?
20 декабря 2024

В среду, 12 марта, Минобороны сообщило об освобождении еще пяти населенных пунктов в Курской области — речь идет о населенных пунктах Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный. Днем ранее, 11 марта, подтвердился контроль над 12 населенными пунктами в приграничья — за сутки были освобождены Агроном, Богдановка, Бондаревка, Дмитрюков, Зазулевка, Ивашковский, Колмаков, Кубаткин, Мартыновка, Михайловка, Правда, Южный.

На фоне масштабного наступления России ВСУ лишились путей для бегства из Суджи. Город, по сообщениям из зоны боев, освобожден, сейчас российские военные ведут его зачистку, противник покинул населенный пункт фактически без боев.

ЖЗЛ
    Обсудить
    Последние новости

    Россия взяла Суджу. Как идет операция и когда будет освобождена вся Курская область? Главное

    Холодец оказался способен разрушить симпатию между россиянами

    Канделаки вспомнила о плевке в лицо Саакашвили

    Вошедшего в Курскую область наемника из Грузии заочно осудили

    Армия России заняла еще один населенный пункт в зоне СВО

    Европейцы получили тревожный прогноз по инфляции

    Режиссер «Мастера и Маргариты» сравнил Андреасяна и Тарковского

    Российские войска заняли еще один населенный пункт в ДНР

    Пятеро мужчин избили иностранца в Подмосковье и забрали у него пакет с миллионами

    Медики сделали заявление после обследования Ефремова в колонии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше