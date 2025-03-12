В России освобождение пяти сел под Суджей оценили фразой «клещи стремительно сжимаются»

«РВ» об освобождении пяти сел под Суджей: Клещи вокруг ВСУ сжимаются

Освобождение еще пяти населенных пунктов под Суджей в Курской области значит, что клещи вокруг Вооруженных сил Украины (ВСУ) стремительно сжимаются. Об этом говорится в публикации Telegram-канала «Операция Z: Военкоры русской весны».

«На окраинах Суджи продолжается зачистка, клещи вокруг суджанской группировки ВСУ стремительно сжимаются», — говорится в сообщении.

В среду, 12 марта, Минобороны сообщило об освобождении еще пяти населенных пунктов в Курской области — речь идет о населенных пунктах Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный. Днем ранее, 11 марта, подтвердился контроль над 12 населенными пунктами в приграничья — за сутки были освобождены Агроном, Богдановка, Бондаревка, Дмитрюков, Зазулевка, Ивашковский, Колмаков, Кубаткин, Мартыновка, Михайловка, Правда, Южный.

На фоне масштабного наступления России ВСУ лишились путей для бегства из Суджи. Город, по сообщениям из зоны боев, освобожден, сейчас российские военные ведут его зачистку, противник покинул населенный пункт фактически без боев.