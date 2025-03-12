Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:51, 12 марта 2025Россия

Названы последствия освобождения 12 населенных пунктов в Курской области для ВСУ

ТАСС: У ВСУ не осталось путей бегства из оккупированной Суджи в Курской области
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) после освобождения Россией 12 населенных пунктов за сутки в Курской области фактически лишились путей для бегства из Суджи. Об этом сообщил источник ТАСС в силовых структурах.

«С освобождением данных населенных пунктов у ВСУ путей для бегства фактически не осталось», — сказал собеседник агентства.

К пятому дню масштабного наступления России в Курской области ВСУ предпринимали попытки пополнить свой гарнизон, но были сожжены ударами армии России. Противник безуспешно пытался бежать в Сумскую область. Уничтожение автомобилей с бойцами ВСУ при попытке побега из Суджи снимали на видео.

11 марта Минобороны сообщило о контроле над еще 12 населенными пунктами в Курской области — за сутки были освобождены Агроном, Богдановка, Бондаревка, Дмитрюков, Зазулевка, Ивашковский, Колмаков, Кубаткин, Мартыновка, Михайловка, Правда, Южный. За 8 и 9 марта Россия освободила еще семь населенных пунктов под Суджей.

ЖЗЛ
    Обсудить
    Последние новости

    США убедили Украину на прекращение огня и готовятся обсудить перемирие с Россией. Чего Трамп ожидает от Москвы?

    В Германии признали неспособность Европы быстро отказаться от поставок оружия США

    Названы последствия освобождения 12 населенных пунктов в Курской области для ВСУ

    В России оценили готовность согласиться на перемирие по Украине

    Солдаты ВСУ массово сдались в плен на сватовском направлении

    Восьмилетний приговор актеру за избиение бывшего замглавы Минэнерго России сочли законным

    Командование ВСУ полностью потеряло связь с войсками в Курской области

    В России предложили наказывать сотрудников банков за мошеннические кредиты

    Найдена естественная защита от рака

    Россиянка побывала в Мексике и раскрыла «страшную правду» о стране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше