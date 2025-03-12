Названы последствия освобождения 12 населенных пунктов в Курской области для ВСУ

ТАСС: У ВСУ не осталось путей бегства из оккупированной Суджи в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) после освобождения Россией 12 населенных пунктов за сутки в Курской области фактически лишились путей для бегства из Суджи. Об этом сообщил источник ТАСС в силовых структурах.

«С освобождением данных населенных пунктов у ВСУ путей для бегства фактически не осталось», — сказал собеседник агентства.

К пятому дню масштабного наступления России в Курской области ВСУ предпринимали попытки пополнить свой гарнизон, но были сожжены ударами армии России. Противник безуспешно пытался бежать в Сумскую область. Уничтожение автомобилей с бойцами ВСУ при попытке побега из Суджи снимали на видео.

11 марта Минобороны сообщило о контроле над еще 12 населенными пунктами в Курской области — за сутки были освобождены Агроном, Богдановка, Бондаревка, Дмитрюков, Зазулевка, Ивашковский, Колмаков, Кубаткин, Мартыновка, Михайловка, Правда, Южный. За 8 и 9 марта Россия освободила еще семь населенных пунктов под Суджей.