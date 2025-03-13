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15:59, 13 марта 2025Экономика

Прогноз о девятибалльном шторме в Москве сочли преувеличением

Синоптик Шувалов: В Москве 14 марта ожидается сильный ветер, но не ураган
Виктория Клабукова

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Новости о предстоящем девятибалльном шторме в Москве несколько преувеличены. Об этом телеканалу «360» заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По словам синоптика, в пятницу, 14 марта, действительно ожидается усиление ветра, но масштабов урагана он не примет. «Весна богата на сюрпризы», — охарактеризовал надвигающуюся непогоду Шувалов. Порывы ветра начнут усиливаться с утра, по мере приближения циклона с северо-запада. К шести часам вечера, по прогнозам метеоролога, скорость ветра составит 18 метров в секунду.

Однако уже к утру субботы после того, как столичный регион покинет холодный фронт, ветер стихнет. Ночью столбики термометров опустятся ниже нуля и достигнут минус 3 градусов.

Ранее метеослужбы предупредили жителей столичного региона о сильнейшем шторме в пятницу. Скорость ветра, как сообщалось, составит 18-23 метров в секунду, что соответствует девяти баллам по шкале Бофорта. Пик бури придется на 15-18 часов.

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