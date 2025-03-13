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03:02, 13 марта 2025Силовые структуры

Телефонные мошенники начали использовать детей для видеообыска дома

Телефонные мошенники начали заставлять детей проводить видеообыск дома
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Телефонные мошенники начали использовать детей жертв в своих преступных схемах. Об этом ТАСС рассказал начальник 6-го отдела управления уголовного розыска ГУ МВД РФ по Москве Денис Коваленко.

По его словам, в одном из сценариев злоумышленник звонит несовершеннолетним гражданам под видом сотрудника правоохранительных органов. Он утверждает, что их родители должны задекларировать денежные средства, и для этого ребенку нужно провести дома обыск, снимая это на видео. Все найденные деньги дети передают курьерам.

Коваленко уточнил, что чаще всего на уловки мошенников попадают дети от 9 до 14 лет.

Ранее член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Ашманов раскрыл, что россияне теряют миллиард рублей в день из-за действий телефонных мошенников. По его словам, эта оценка является самой скромной и каждый год растет на 20-30 процентов. Он отметил, что базирующиеся на Украине преступники управляются СБУ и американскими инструкторами.

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