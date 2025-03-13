Торговля России с одной страной рухнула

РИА Новости: Торговля между Россией и Южной Кореей упала на 24 % в 2024 году

По итогам 2024 года товарооборот России и Южной Кореи сократился на 24 процента в сравнении с показателем за 2023-й, опустившись до отметки в 11,4 миллиарда долларов в денежном выражении. Об обрушении торговли РФ с азиатской страной сообщает РИА Новости со ссылкой на данные корейской таможни.

В результате суммарные объемы двусторонней торговли упали до минимума со времен глобального финансового кризиса 2008-2009 годов. Большая часть товарооборота в деньгах пришлась на Россию. За отчетный период отечественные компании отправили в Южную Корею товаров на общую сумму в 6,9 миллиарда долларов. В свою очередь, экспорт азиатской страны в РФ эксперты оценили в 4,5 миллиарда.

Наибольшим спросом у российских импортеров пользовались корейские легковые автомобили (588,8 миллиона долларов), косметика (322,4 миллиона), нефтепродукты (257,9 миллиона), детали транспортных средств (172,7 миллиона) и шины (151,8 миллиона). Самыми продаваемыми в Южной Корее товарами из РФ оказались каменный уголь (2,3 миллиарда долларов), сжиженный природный газ (1,24 миллиарда), необработанный алюминий (862,7 миллиона), обогащенный уран (540,3 миллиона), а также крабы и креветки (387,3 миллиона), заключили аналитики.

Торговый оборот России и Южной Кореи начала стремительно падать с 2022 года, когда азиатская страна присоединилась к санкционному режиму западных стран. С тех пор в ограничительный список корейских товаров была добавлена в общей сложности 741 позиция, включая автомобилестроение, запчасти для машин дороже 50 тысяч долларов, промышленное и строительное оборудование и т.д. Одной из немногих категорий, в отношении которых власти Южной Кореи согласились ввести послабления, оказалось медицинское оборудование. Упрощение поставок этой продукции в РФ власти страны назвали гуманитарной мерой.