Трамп заявил об обсуждении потери территорий Украиной

Трамп: США обсуждают с Украиной земли, которые она потеряет по итогам конфликта

США обсуждают с Украиной земли, которые она потеряет по итогам конфликта. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, передает РИА Новости.

«Мы ведем обсуждения с Украиной о территории и участках земли, которые будут сохранены и утрачены», — сообщил глава государства.

По словам Трампа, в диалоге Вашингтона и Киева затрагиваются «все остальные элементы окончательного соглашения». Американский лидер добавил, что обсуждается в том числе вопрос контроля над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС).

Ранее Трамп заявил, что был бы рад разговору и встрече с российским лидером Владимиром Путиным.