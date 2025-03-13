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20:05, 13 марта 2025Мир

Трамп заявил об обсуждении потери территорий Украиной

Трамп: США обсуждают с Украиной земли, которые она потеряет по итогам конфликта
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)
СюжетСитуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

США обсуждают с Украиной земли, которые она потеряет по итогам конфликта. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, передает РИА Новости.

«Мы ведем обсуждения с Украиной о территории и участках земли, которые будут сохранены и утрачены», — сообщил глава государства.

По словам Трампа, в диалоге Вашингтона и Киева затрагиваются «все остальные элементы окончательного соглашения». Американский лидер добавил, что обсуждается в том числе вопрос контроля над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС).

Ранее Трамп заявил, что был бы рад разговору и встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

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