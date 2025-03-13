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17:17, 13 марта 2025Россия

Трое россиян получили ранения при атаке беспилотников ВСУ

Белгородский губернатор Гладков: Трое жителей ранены при атаке беспилотников ВСУ
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Трое жителей Белгородской области были ранены при атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Он пояснил, что в поселке Октябрьский Белгородского района от удара FPV-дрона пострадали двое мужчин, а в поселке Дальний Валуйского округа травмы получила женщина.

По информации Гладкова, у жителей Октябрьского выявили минно-взрывные травмы. Одного из пострадавших контузило, у другого осколочные ранения предплечья и ног. Им начали оказывать всю необходимую медицинскую помощь.

Пострадавшая жительница Дальнего с осколочными ранениями головы и плеча была доставлена в больницу.

Белгородский губернатор рассказал, что в городе Шебекино два FPV-дрона ударили по предприятию. Там были повреждены ограждение и кровля производственного здания.

«В Волоконовском районе в селе Борисовка беспилотник атаковал частное домовладение — пробита кровля», — написал Гладков.

Ранее в Минобороны России отчитались, что ВСУ атаковали Белгородскую и Брянскую области.

ЖЗЛ
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