Трое россиян получили ранения при атаке беспилотников ВСУ

Белгородский губернатор Гладков: Трое жителей ранены при атаке беспилотников ВСУ

Трое жителей Белгородской области были ранены при атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Он пояснил, что в поселке Октябрьский Белгородского района от удара FPV-дрона пострадали двое мужчин, а в поселке Дальний Валуйского округа травмы получила женщина.

По информации Гладкова, у жителей Октябрьского выявили минно-взрывные травмы. Одного из пострадавших контузило, у другого осколочные ранения предплечья и ног. Им начали оказывать всю необходимую медицинскую помощь.

Пострадавшая жительница Дальнего с осколочными ранениями головы и плеча была доставлена в больницу.

Белгородский губернатор рассказал, что в городе Шебекино два FPV-дрона ударили по предприятию. Там были повреждены ограждение и кровля производственного здания.

«В Волоконовском районе в селе Борисовка беспилотник атаковал частное домовладение — пробита кровля», — написал Гладков.

Ранее в Минобороны России отчитались, что ВСУ атаковали Белгородскую и Брянскую области.