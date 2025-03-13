ВСУ атаковали два приграничных региона России

Минобороны: ВСУ атаковали Белгородскую и Брянскую области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали сразу два российских региона. Об атаке беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) рассказало Минобороны в Telegram.

Сразу четыре беспилотника были сбиты над Белгородской и Брянской областями. Это произошло в промежутке с 8:00 до 10:00 мск.

Все беспилотники были сбиты дежурными средствами противовоздушной обороны. Иных подробностей инцидента в военном ведомстве не привели.

В ночь на 13 марта ВСУ выпустили по России десятки дронов, атаковав шесть регионов. 77 БПЛА были перехвачены над Брянской, Калужской, Воронежской, Курской, Ростовской и Белгородской областями.