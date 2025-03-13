Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:46, 13 марта 2025Россия

ВСУ атаковали два приграничных региона России

Минобороны: ВСУ атаковали Белгородскую и Брянскую области
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали сразу два российских региона. Об атаке беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) рассказало Минобороны в Telegram.

Сразу четыре беспилотника были сбиты над Белгородской и Брянской областями. Это произошло в промежутке с 8:00 до 10:00 мск.

Все беспилотники были сбиты дежурными средствами противовоздушной обороны. Иных подробностей инцидента в военном ведомстве не привели.

В ночь на 13 марта ВСУ выпустили по России десятки дронов, атаковав шесть регионов. 77 БПЛА были перехвачены над Брянской, Калужской, Воронежской, Курской, Ростовской и Белгородской областями.

ЖЗЛ
    Обсудить
    Последние новости

    Армия России освободила Суджу

    В подполье назвали причину паники и дезертирства в рядах теробороны в Сумской области

    Ушаков поговорил с советником Трампа

    Минобороны отчиталось об освобожденных за сутки населенных пунктах в Курской области

    В России захотели маркировать еще один вид продуктов питания

    В российском регионе устроят экомарафон

    В Кремле подтвердили визит американских переговорщиков в Москву

    Кладбище сожженной техники ВСУ под Суджей сняли на видео

    В Кремле ответили на вопрос о требованиях к США по прекращению огня на Украине

    Мощный пожар в московской ТЭЦ попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше