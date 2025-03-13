В России назвали цели визита спецпосланника Трампа в Россию

Депутат Чепа назвал прекращение огня возможной целью визита Уиткоффа в Россию

Вероятной целью визита спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Россию может быть продолжение обсуждения тем встречи в Эр-Риярде, а также обсуждение условий прекращения огня в зоне украинского конфликта, допустил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Прежде всего, мы знаем, что идет подготовка к встрече президента России Владимира Путина и Трампа. Также продолжаются переговоры, прошедшие в Эр-Риярде, так же, как и решение вопросов, намеченных в Стамбуле. Все это может быть причиной визита Уиткоффа», — сказал политик.

Еще одной возможной целью он назвал рассказ спецпосланника американского президента о переговорах с украинской делегацией и обсуждение ее итогов.

«Возможно, обсудят возможности и условия прекращения огня. Наверное, этот вопрос будет одним из основных. Но в любом случае таких встреч еще будет много. Впереди остаются самые сложные вопросы — вопросы мирного соглашения», — заметил Чепа.

Ранее стало известно, что самолет спецпосланника президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа прибыл в Москву. Воздушное судно приземлилось в международном аэропорту Внуково.