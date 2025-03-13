Украинский дипломат раскрыл судьбу утраченных Киевом территорий после переговоров с США

«Би-би-си»: Киев не вернет территории военным путем, но не признает их за РФ

Украинский дипломат, пожелавший остаться анонимным, раскрыл детали переговоров Украины и США в Джидде, которые остались за рамками заявлений двух стран. В частности, он рассказал о судьбе утраченных Киевом территорий, передает «Би-би-си».

По его словам, Украина не признает находящиеся под контролем РФ территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей российскими и не собирается уходить с территорий этих регионов, которые остаются под украинским контролем.

В ходе переговоров обсуждался вопрос территориальной целостности республики, но не вопрос территориальных уступок, подчеркнул дипломат. Он заявил, что Киев никогда не признает владение этими территориями Россией. РФ может удерживать эти территории в случае прекращения огня, но не получает их окончательно. Киев признает, что не может вернуть их военным путем, но надеется в дальнейшем сделать это при помощи дипломатии.

Уточняется, что на переговорах поднимался вопрос о присутствии Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, однако не было никаких требований по выводу войск с территории российского региона для заключения перемирия.

Ранее сообщалось, что на встрече с делегацией США Украина озвучила «красные линии» в переговорах с Россией по урегулированию конфликта. Среди них было упомянуто членство республики в ЕС и НАТО.