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20:54, 13 марта 2025Бывший СССР

Стали известны «красные линии» Украины в переговорах с Россией

«ЕП»: Украина назвала членство в НАТО красной линией в переговорах с Россией
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Saul Loeb / Pool / Reuters

Украина озвучила на переговорах с делегацией США в Джидде 11 марта «красные линии» в переговорах с Россией по урегулированию конфликта. Об этом пишет «Европейская правда» («ЕП») со ссылкой на причастный к переговорам источник.

«Мы вопрос НАТО также проговорили, и мы четко сказали, что для Украины он не может быть снят с повестки дня. (...) Для Украины есть красные линии», — заявил собеседник «ЕП».

Как стало известно изданию, в ходе переговоров в Саудовской Аравии в качестве «красных линий» Киева было упомянуто членство Украины в ЕС и НАТО. Также украинская делегация категорически отказалась обсуждать сокращение численности Вооруженных сил Украины.

Ранее президент России Владимир Путин оценил готовность Украины к прекращению огня. По его мнению, Киев должен был попросить США о прекращении огня гораздо раньше.

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