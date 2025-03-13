Путин оценил готовность Украины к прекращению огня

Путин: Украина должна была попросить США о прекращении огня гораздо раньше

С учетом ситуации на фронте Украина должна была попросить о прекращении огня гораздо раньше. Готовность Киева к остановке боевых действий оценил в ходе совместного российско-белорусского брифинга президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Убежден абсолютно в том, что украинская сторона должна была бы просить об этом у американцев самым настоятельным образом, исходя из той ситуации, которая складывается на земле», — заявил глава государства.

Он добавил, что решение Украины пойти на прекращение огня выглядит как принятое под давлением США и может быть неискренним.

Ранее Путин ответил на предложение США по прекращению боевых действий. Он подчеркнул, что подобные предложения должны быть рассчитаны на долгосрочный мир и устранение причин кризиса.

