Умерла написавшая музыку для триумфатора Канн российский композитор

Композитор и автор саундтреков София Губайдулина ушла из жизни в возрасте 93 лет

Известный российский композитор София Губайдулина умерла в возрасте 93 лет. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на мэрию Казани, где Губайдулина жила до отъезда за границу.

Сообщается, что она умерла у себя дома в немецком Аппене, в котором проживала с 1991 года. Губайдулина известна по работам над саундтреками крупных отечественных и зарубежных проектов. Она делала музыку для всенародно любимого советского мультфильма «Маугли» и фильма «Чучело» с Кристиной Орбакайте в главной роли.

Композитор также написала несколько композиций для картины греческого режиссера Йоргоса Лантимоса «Убийство священного оленя». Фильм в итоге получил награду Каннского фестиваля за лучший сценарий, а композиции Софии были отмечены многими критиками. В 2022 году Губайдулина была номинирована на «Грэмми» за произведение «Гнев божий» в категории «Лучшая современная классическая композиция».

Ранее стало известно, что народный артист СССР Олег Стриженов умер на 96-м году жизни.