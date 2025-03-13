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17:58, 13 марта 2025Бывший СССРЭксклюзив

В «Ахмате» ответили на заявление Сырского об отступлении ВСУ на «выгодные рубежи»

В «Ахмате» опровергли организованное отступление ВСУ в Курской области
Михаил Кириллов
Михаил Кириллов (корреспондент отдела «Бывший СССР»)

Фото: Iryna Rybakova / Reuters

После операции Вооруженных сил (ВС) РФ по освобождению Суджи, когда Вооруженные силы Украины (ВСУ) обрушили линию фронта, организованного отступления «на более выгодные рубежи», как об этом заявляют в Киеве, не происходило. Об этом «Ленте.ру» сообщил командир группы спецназа «Ахмат» Аид.

«Это безысходность, когда ты не можешь отступить ни на один фланг, потому что везде наши соединения. Где-то противник проявляет адекватность и сдается, а где-то пытается создать локальные рычаги сопротивления, включая прикрытия мирными жителями. Они забегают исключительно в дома, где находится "мирняк", и держат там оборону. Любой ценой пытаются удержаться. Но это бессмысленно, потому что по итогу мы их уничтожаем», — пояснил он.

По его словам, все штурмовые подразделения, которые находятся в регионе, бросают технику, вооружение. «Кто-то сдается. Число пленных за несколько дней выросло на несколько сотен», — добавил Аид.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал «маневром» бегство украинских военнослужащих из Курской области. «Подразделения сил обороны в случае необходимости совершают маневр на более выгодные рубежи», — отметил он.

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