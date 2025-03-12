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23:49, 12 марта 2025Бывший СССР

Сырский прокомментировал бегство ВСУ из Курской области

Главком ВСУ Сырский назвал бегство бойцов из Курской области маневром
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Бегство украинских военнослужащих из Курской области — это «маневр», заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский в Telegram.

«Подразделения сил обороны в случае необходимости совершают маневр на более выгодные рубежи», — отметил он. Главком подчеркнул, что главным приоритетом считает сохранение жизней украинских солдат.

Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов сообщил об освобождении 86 процентов территории Курской области, которую занимали ВСУ — около 1100 квадратных километров. Из них 259 квадратных километров были освобождены за последние пять дней.

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