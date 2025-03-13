В Благовещенске установили личности троих погибших при пожаре

Установлены личности троих погибших при пожаре в хостеле Благовещенска

Личности троих из пятерых погибших при пожаре в хостеле Благовещенска удалось установить. Об этом сообщила прокуратура Амурской области в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что в результате пожара погибли две женщины и трое мужчин. Личности троих погибших уже установлены. Кроме того, еще трое человек госпитализированы, состояние одного из них оценивается как тяжелое. Причина пожара устанавливается.

В прокуратуре рассказали, что второй этаж производственного здания был переоборудован под 11 жилых комнат, которые сдавались гражданам в аренду.

Ранее в Благовещенске сгорел нелегальный хостел. Огонь распространился на площади 180 квадратных метров. Собственника помещения арестовали. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 Уголовного кодекса РФ («Оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц»).