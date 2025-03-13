В российском городе сгорел нелегальный хостел

В Благовещенске сгорел хостел, погибли пять человк

В Благовещенске сгорел нелегальный хостел. Об этом сообщает РИА Новости.

Огонь распространился на площади 180 квадратных метров. С возгоранием боролись 40 специалистов и 11 единиц техники.

В результате ЧП выжить не удалось пяти людям, еще трое пострадали. Собственника помещения арестовали. По предварительной версии, причиной пожара стала работа неисправного электрооборудования.

Утром 31 января в Москве загорелось бывшее производственное здание, в котором расположен хостел. Площадь пожара оценили в две тысячи квадратных метров.