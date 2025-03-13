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05:54, 13 марта 2025Россия

В российском городе сгорел нелегальный хостел

В Благовещенске сгорел хостел, погибли пять человк
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Благовещенске сгорел нелегальный хостел. Об этом сообщает РИА Новости.

Огонь распространился на площади 180 квадратных метров. С возгоранием боролись 40 специалистов и 11 единиц техники.

В результате ЧП выжить не удалось пяти людям, еще трое пострадали. Собственника помещения арестовали. По предварительной версии, причиной пожара стала работа неисправного электрооборудования.

Утром 31 января в Москве загорелось бывшее производственное здание, в котором расположен хостел. Площадь пожара оценили в две тысячи квадратных метров.

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