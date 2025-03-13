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21:32, 13 марта 2025Интернет и СМИ

В Бразилии заинтересовались маневром ВС России в Курской области

SC: Операция «Поток» ВС России в Курской области стала грандиозным подвигом
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Фото Добровольческого корпуса / РИА Новости

Операция «Поток», в ходе которой ВС России прорвались в тыл Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Судже Курской области по газовой трубе, стала грандиозным подвигом. Так оценил маневр аналитик Центра геостратегических исследований из Бразилии Лукас Лейрос, передает Strategic Culture (SC).

«Это был грандиозный подвиг, продемонстрировавший силу воли, дух самопожертвования и дисциплину российских войск. Они не стали героями случайно. Они столкнулись с немыслимым и, вместо того чтобы сдаться, вышли победителями, прорвав украинскую оборону и захватив стратегические позиции», — указал автор материала.

Лейроса заинтересовало, насколько впечатляющим оказалось неожиданное появление российских солдат для растерявшихся бойцов ВСУ. Аналитик предположил, что операция может войти в анналы мировой истории.

С операции «Поток» началось освобождение Суджи, более 800 российских военнослужащих и добровольцев вошли в российский город по пустой трубе газопровода Уренгой — Помары — Ужгород. Противник не ожидал атаки с этого направления, в результате удалось полностью освободить промзону в городе и завязать бои в частном секторе.

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