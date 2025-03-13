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08:09, 13 марта 2025Путешествия

В двух российских аэропортах сняли временные ограничения

Росавиация: Временные ограничения сняли в аэропортах Волгограда и Калуги
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Josue Isai Ramos Figueroa / Unsplash

В аэропортах Калуги и Волгограда сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Об этом в четверг, 13 марта, в Telegram-канале заявил представитель Росавиации Артем Кореняко.

В аэропорту Волгограда ограничения сняли в 6:00 по московскому времени, в аэропорту Калуги — в 6:25 по московскому времени.

Ранее стало известно, что в ночь на четверг Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать завод «Калужский газобетон». Сообщается, что при пожаре пострадал работник предприятия — его сильно посекло осколками.

Всего, по данным Минобороны РФ, за ночь над российским регионом сбили 25 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Кроме того, под удар попали Воронежская, Курская, Ростовская и Белгородская области.

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