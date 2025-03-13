Появились подробности о попытке атаки ВСУ на предприятие в Калужской области

Shot: ВСУ пытались атаковать завод «Калужский газобетон» в Дзержинском районе

В ночь на четверг, 13 марта, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать завод «Калужский газобетон». Подробности о случившемся приводит Telegram-канал Shot.

По его информации, при пожаре пострадал работник предприятия — его сильно посекло осколками. На месте происшествия работают оперативные группы, серьезных повреждений инфраструктуры не зафиксировано.

Пожар на предприятии в Дзержинском районе Калужской области из-за падения беспилотника ВСУ начался в ночь на 13 марта. В результате загорелось техническое здание. В регионе, помимо этого, из-за падения еще одного беспилотника повреждения получила вышка связи и линия электроснабжения.

Всего, по данным Минобороны, за ночь над Калужской областью сбили 25 беспилотников. Кроме того, под удар попали Воронежская, Курская, Ростовская и Белгородская области.