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21:40, 13 марта 2025Бывший СССР

В Киеве отвергли одно из условий Трампа по миру на Украине

Страна.ua: на Украине отвергли условие Трампа об отказе от вступления в НАТО
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

В Офисе президента Украины фактически отвергли одно из условий президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию конфликта. Об этом сообщается в Telegram-канале «Страна.ua».

Речь идет об отказе страны от вступления в НАТО. Отмечается, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в Саудовской Аравии представил Соединенным Штатам «красные линии» для мирных переговоров. «В частности, то, что не может быть никаких ограничений численности армии, и не может быть никаких запретов на участие Украины, в том числе в ЕС и НАТО. Вопрос НАТО также прозвучал от Ермака, что Россия не должна иметь право вето», — заявил источник.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что готов к переговорам по урегулированию конфликта на Украине с Владимиром Зеленским, но считает, что тот не имеет права подписывать документы в силу своей нелегитимности. Российский лидер также указывал на необходимость отмены украинского указа о запрете на переговоры с РФ, отмечая, что отменить данный указ мог бы председатель Верховной Рады.

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