Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:12, 13 марта 2025Бывший СССР

В Киеве заявили о заключительном акте президентства Зеленского

FT: В Киеве заявили о заключительном акте президентства Зеленского
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Правление Владимира Зеленского на Украине подходит к заключительному акту. Об этом заявил один из высокопоставленных чиновников в Киеве, передает Financial Times (FT).

«Мы находимся в заключительном акте [президентства Зеленского]. И в горячей фазе войны», — отметил он.

Издание отмечает, что политические оппоненты, оказавшие украинскому лидеру поддержку после его перепалки с президентом США Дональдом Трампом, уже готовятся к выборам и налаживают союзы. По данным FT, некоторые оппозиционеры уже начали налаживать связи с администрацией главы Белого дома.

Ранее стало известно, что команда президента США Дональда Трампа провела тайные контакты с представителями украинской оппозиции. В частности, сообщалось о переговорах с экс-премьером Юлией Тимошенко и людьми из партии экс-главы государства Петра Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

    Обсудить
    Последние новости

    Путину доложили о завершающей стадии освобождения Курской области. Что известно на данный момент?

    S7 захотела покинуть Домодедово

    В одной из российских колоний найдено затопленное убежище

    Назван неожиданный способ продлить молодость

    Задержанный ФСБ завербованный Украиной россиянин попал на видео

    В США провели симуляцию прекращения СВО и остались недовольны ее результатом

    МВД сообщило о поддельной справке от психиатра-нарколога у сбившего людей водителя

    Уникальную древнеримскую монету выставили на аукцион

    В США заявили об отсутствии денег на помощь украинским беженцам

    Эмили Ратаковски опубликовала фото в нижнем белье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше