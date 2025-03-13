FT: В Киеве заявили о заключительном акте президентства Зеленского

Правление Владимира Зеленского на Украине подходит к заключительному акту. Об этом заявил один из высокопоставленных чиновников в Киеве, передает Financial Times (FT).

«Мы находимся в заключительном акте [президентства Зеленского]. И в горячей фазе войны», — отметил он.

Издание отмечает, что политические оппоненты, оказавшие украинскому лидеру поддержку после его перепалки с президентом США Дональдом Трампом, уже готовятся к выборам и налаживают союзы. По данным FT, некоторые оппозиционеры уже начали налаживать связи с администрацией главы Белого дома.

Ранее стало известно, что команда президента США Дональда Трампа провела тайные контакты с представителями украинской оппозиции. В частности, сообщалось о переговорах с экс-премьером Юлией Тимошенко и людьми из партии экс-главы государства Петра Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).