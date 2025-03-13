В ЛНР опровергли слова главкома ВСУ о перегруппировке войск в Курской области

Марочко: Отступление ВСУ из Курской области было паникой и бегством

Отступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) носило характер панического бегства и не было дисциплинированной перегруппировкой. Слова главнокомандующего войск Украины опроверг подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Касательно перегруппировки на более выгодные позиции, как заявил [главком ВСУ] Сырский, то никакой перегруппировки не было. Это больше напоминало бегство и панику», — рассказал экс-военный.

Он выразил предположение, что неспособность командования ВСУ провести эвакуацию бойцов вызовет у украинских солдат разочарование во властях и приведет к росту дезертирства.

Ранее Сырский назвал отступление ВСУ из Курской области «маневром на более выгодные рубежи». Он подчеркнул, что главным приоритетом для него является сохранение жизней солдат.