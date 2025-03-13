В Москве ликвидировали возгорание на ТЭЦ-16 без последствий для энергоснабжения

Возгорание на ТЭЦ-16 ликвидировано, станция работает в штатном режиме

Возгорание на ТЭЦ-16 (теплоэлектроцентраль) в Москве удалось ликвидировать. Об этом сообщает «Мосэнерго» в Telegram.

Пожар вспыхнул на кровле восьмиэтажного здания на улице 3-й Хорошевской, которое было выведено из эксплуатации для проведения ремонтных работ.

Произошедшее не повлияло на энергоснабжение потребителей, сейчас электростанция работает в штатном режиме, обеспечивая электрическую и тепловую нагрузку в соответствии с графиком.

Ранее возгорание на московской ТЭЦ-16 попало на видео. Очевидцы сняли огромный столб черного дыма, который поднимался от объекта.