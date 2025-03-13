В Москве охранник избил дубинкой 14-летнюю школьницу

На юго-западе Москвы охранник избил дубинкой 14-летнюю школьницу

В одной из школ на юго-западе Москвы охранник избил дубинкой 14-летнюю девочку. Об этом сообщила агентству «Регнум» мать учащейся.

Жительница столицы отметила, что ее дочь пришла на тренировку по волейболу — занятия проходят на базе другой школы. Девочка, как утверждает родительница, могла проходить в учебное заведение по спискам, которые находятся у сотрудников охраны. Мать уверяет, что до этой ситуации никаких проблем не возникало.

Но охранник отказался пропускать девочку, сославшись на отсутствие у нее бахил. Школьница надела их, но мужчина вновь отказался ее впускать.

Времени до тренировки оставалось немного, а тренер заставляет делать 50 приседаний или отжиманий в случае опоздания, поделилась мать девочки.

Пока охранник играл в телефоне, несовершеннолетняя решила пролезть через турникет и пойти в зал. По словам москвички, в следующую секунду охранник догнал ее дочь, ткнул дубинкой и ударил в челюсть.

После инцидента школьнице пришлось обращаться за помощью в больницу.

Директор школы Артур Луцишин заявил, что в курсе случившегося, администрация школы сразу же направила претензию в охранное предприятие «Спец-Групп». Напавший на учащуюся мужчина больше не работает в этом образовательном учреждении. «От имени школы приношу извинения за происшествие. Мы находимся в контакте с семьей и готовы оказать необходимую поддержку», — сказал Луцишин.

Ранее сообщалось, что под Тайшетом Иркутской области подростки раздели догола мальчика с умственной отсталостью и жестоко избили.