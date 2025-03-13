Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:02, 13 марта 2025Россия

В Москве охранник избил дубинкой 14-летнюю школьницу

На юго-западе Москвы охранник избил дубинкой 14-летнюю школьницу
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В одной из школ на юго-западе Москвы охранник избил дубинкой 14-летнюю девочку. Об этом сообщила агентству «Регнум» мать учащейся.

Жительница столицы отметила, что ее дочь пришла на тренировку по волейболу — занятия проходят на базе другой школы. Девочка, как утверждает родительница, могла проходить в учебное заведение по спискам, которые находятся у сотрудников охраны. Мать уверяет, что до этой ситуации никаких проблем не возникало.

Но охранник отказался пропускать девочку, сославшись на отсутствие у нее бахил. Школьница надела их, но мужчина вновь отказался ее впускать.

Времени до тренировки оставалось немного, а тренер заставляет делать 50 приседаний или отжиманий в случае опоздания, поделилась мать девочки.

Пока охранник играл в телефоне, несовершеннолетняя решила пролезть через турникет и пойти в зал. По словам москвички, в следующую секунду охранник догнал ее дочь, ткнул дубинкой и ударил в челюсть.

После инцидента школьнице пришлось обращаться за помощью в больницу.

Директор школы Артур Луцишин заявил, что в курсе случившегося, администрация школы сразу же направила претензию в охранное предприятие «Спец-Групп». Напавший на учащуюся мужчина больше не работает в этом образовательном учреждении. «От имени школы приношу извинения за происшествие. Мы находимся в контакте с семьей и готовы оказать необходимую поддержку», — сказал Луцишин.

Ранее сообщалось, что под Тайшетом Иркутской области подростки раздели догола мальчика с умственной отсталостью и жестоко избили.

ЖЗЛ
    Обсудить
    Последние новости

    Помощник Путина раскритиковал предложение о 30-дневном перемирии с Украиной. Президент России может дать ответ уже сегодня

    Исполняющий обязанности главы российского научного центра попал под домашний арест

    Пугачева арендовала пирс под Москвой до своего 107-летия

    Лавров выразил безразличие к позиции ЕС по Украине

    Лавров указал на ложь Украины о перемирии

    Раскрыты детали возможной встречи Путина со спецпосланником Трампа

    Женщина застряла в автомобиле после аварии и шесть дней выживала без еды и воды

    Российский школьник с ножом за час ограбил магазин и офис микрозаймов

    Лукашенко рассказал об изготовлении пусковых установок «Орешника»

    В России оценили последствия визита спецпосланника Трампа в Москву

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше