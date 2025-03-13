В Москве ревнивец расправился с изменившей ему женой

В Москве мужчина зарезал супругу в лифте за измену

В Москве 31-летний мужчина расправился с женой из-за ревности. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, потерпевшую нашли с ножевыми ранениями сердца в лифте дома на Норильской улице. Ее доставили в больницу, но спасти не смогли. Женщина успела рассказать, что на нее напал муж, так как она ему изменила.

Подозреваемого разыскивают. Возбуждено дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге задержали 43-летнего мужчину, расправившегося с 36-летней женой на глазах у детей и тещи.