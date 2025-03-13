Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:48, 13 марта 2025Силовые структуры

В Москве ревнивец расправился с изменившей ему женой

В Москве мужчина зарезал супругу в лифте за измену
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Сухов / РИА Новости

В Москве 31-летний мужчина расправился с женой из-за ревности. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, потерпевшую нашли с ножевыми ранениями сердца в лифте дома на Норильской улице. Ее доставили в больницу, но спасти не смогли. Женщина успела рассказать, что на нее напал муж, так как она ему изменила.

Подозреваемого разыскивают. Возбуждено дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге задержали 43-летнего мужчину, расправившегося с 36-летней женой на глазах у детей и тещи.

    Обсудить
    Последние новости

    В Москве раскритиковали предложение о временном перемирии на Украине

    Дочь Хайди Клум раскрыла способ борьбы с прыщами

    Посетители зоопарка испугались за слишком толстую пантеру

    Бананы собрались признать российским сельхозпродуктом

    Армия России ударила по военным аэродромам ВСУ

    В России выразили протест в связи с причинами отказов гимнастам в нейтральном статусе

    Суджа вернулась под контроль России. До полного освобождения Курской области осталось зачистить от ВСУ шесть сел

    Ушаков рассказал о назначении США посредника для переговоров с Россией

    Готовившего покушения на бойцов СВО украинского агента арестовали в российском регионе

    Apple призвала миллиард пользователей срочно обновить iPhone

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше