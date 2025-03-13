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16:55, 13 марта 2025Бывший СССР

В Раде главкома ВСУ назвали опухолью украинской армии

Депутат Рады Безуглая назвала главкома ВСУ Сырского опухолью украинской армии
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Zohra Bensemra / Reuters

Из-за своего некомпетентного командования главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский подрывает боеспособность украинской армии, перекладывая ответственность на нижестоящих офицеров. Опухолью главкома ВСУ назвала в Telegram депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая.

«Сырский — это опухоль ВСУ, которая сначала была условно доброкачественной, далее приобрела злокачественный характер, разъедает украинское войско с каждым днем. Опухоль уже дала многочисленные метастазы», — заявила парламентарий.

Она добавила, что он поощряет культуру лжи в ВСУ и обманывает президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее Безуглая уличила Сырского во лжи о причинах отставки командующего группировкой ВСУ «Север» генерала украинской армии Дмитрия Красильникова. По ее словам, решение отправить в отставку генерала было принято лично главкомом.

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