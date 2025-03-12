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15:07, 12 марта 2025Бывший СССР

Сырского уличили во лжи о причинах отставки командовавшего в Курской области генерала ВСУ

Безуглая: Сырский соврал об указании ОП уволить генерала ВСУ Красильникова
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский соврал об указании Офиса президента (ОП) страны уволить командующего группировкой ВСУ «Север» генерала украинской армии Дмитрия Красильникова. Во лжи главкома ВСУ уличила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в Telegram.

«Увольняет его в критический момент времени, несмотря на позицию [командующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-майора Михаила] Драпатого и личного состава Оперативного командования "Север" Сухопутных войск ВСУ. Еще и ложь, что это было указание ОП. Удобно, кто же попытается проверить? Проверила. Александр Станиславович, Вы — мстительный лжец и манипулятор», — написала парламентарий.

Осенью 2024 года в отношении Красильникова было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, 6 августа украинские подразделения незаконно пересекли границу Украины и России и зашли на территорию Курской области под его командованием.

12 марта стало известно, что Красильников на фоне отступления ВСУ из Курской области ушел в отставку. По информации украинских СМИ, генерал был снят Сырским с должности еще 7 марта.

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