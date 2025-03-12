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13:32, 12 марта 2025Бывший СССР

Генерал ВСУ ушел в отставку на фоне отступления из Курской области

Командующий группировкой ВСУ «Север» Красильников ушел в отставку
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Командующий группировкой Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Север» Дмитрий Красильников ушел в отставку. Об этом пишет «Страна.ua».

Дмитрий Красильников заявил, что главком ВСУ Александр Сырский снял его с должности еще 7 марта. Издание заключило, что после этого произошел прорыв российских войск в Курской области через газопровод, после чего оборона ВСУ на данном направлении обрушилась. Генерал добавил, что конкретных причин отставки ему не объяснили.

Ранее ВСУ потеряли связь со своей группировкой в Курской области. Один из солдат теробороны, Игорь, заявил, что, вероятно, ВСУ будут отрезаны в Курской области от других группировок.

До этого украинские войска покинули город Суджу в Курской области фактически без боев. Значительная часть городской инфраструктуры и жилых домов осталась нетронутой благодаря тому, что украинские военные ушли из города без активного сопротивления.

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