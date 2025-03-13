В России предложили учредить новый орден

Депутат Слуцкий предложил учредить новый боевой орден за Курский прорыв

Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил учредить в России новый боевой орден. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Депутат пояснил, что новая награда будет предназначаться солдатам и офицерам, участвовавшим в Курском прорыве. «Операция "Труба" (или "Поток"), несомненно, войдет в историю СВО как выдающееся достижение российской армии. Скрытно в строжайшей тайне перебросить по трубопроводу тысячу бойцов в тыл ВСУ — задача, с которой могут справиться только наши полководцы и солдаты», — указал парламентарий.

Слуцкий добавил, что считает действия курской группировки Российской армии прологом Победы. Он сообщил, что обратится с инициативой по новой награде к президенту России.

Ранее сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов сообщил, что до полного освобождения Курской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ) осталось чуть более 100 квадратных километров. Пока под контролем украинских войск остаются семь населенных пунктов региона.