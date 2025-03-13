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15:54, 13 марта 2025РоссияЭксклюзив

В России раскрыли влияние освобождения Суджи на переговоры с Украиной

Депутат Чепа заявил о потере Зеленским главного козыря в виде Суджи
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Освобождение Суджи лишает президента Украины Владимира Зеленского главного козыря в будущих переговорах с Россией, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Зеленский хотел шантажировать Россию, хотел обменять Курскую область на другие территории, которые сегодня находятся под контролем наших вооруженных сил. Именно это было главной целью нападения на наши земли», — сказал политик.

По словам Чепы, большинство западных политиков, военных понимали, что вторжение в Курскую область во многом является авантюрой и обречено на провал. Более того, как заметил депутат, теперь Украина лишится еще и части контролируемой территории в Сумской области.

«Операция Зеленского провалилась, обменивать больше нечего. Кроме того, Украина потеряет еще и часть Сумской области. То есть, переговорные позиции Зеленского продолжают ухудшаться. Он планировал, что Курская область будет главным козырным тузом в его колоде, но не вышло», — заключил депутат.

Ранее командование группировкой войск «Север» доложило президенту России Владимиру Путину о вхождении в завершающую стадию операции по освобождению территории Курской области от солдат ВСУ. Потери Украины составили свыше 68 тысяч человек и более 7000 единиц техники.

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