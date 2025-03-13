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13:17, 13 марта 2025Экономика

В России захотели создать новый механизм господдержки компаний

Минфин и ЦБ начали обсуждение механизма поддержки компаний через фондовый рынок
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Globallookpress.com

Министерство финансов (Минфин) начало совместное с Центробанком (ЦБ) обсуждение нового механизма государственной поддержки компаний через фондовый рынок. Об этом заявил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков, его слова приводит ТАСС.

Речь идет о механизме возмещения компаниям, задействованных в технологических секторах российской экономики, затрат на листинг (процесс включения ценных бумаг фирмы на фондовую биржу для дальнейшей торговли). В этом плане фондовый рынок должен стать инструментом доведения господдержки, пояснил Чебесков.

В настоящее же время, отметил он, в качестве подобного инструмента в основном выступают крупные российские банки. Одной из задач Минфина и ЦБ станет создание альтернативного варианта доведения господдержки. «В дополнение к банкам можно использовать инструментарий фондового рынка», — заявил Чебесков. Сейчас Минфин и ЦБ обсуждают возможные варианты, как превратить фондовый рынок в один из главных инструментов господдержки технологических отраслей, заключил он.

Ранее о необходимости создания подобного инструмента заявлял президент России Владимир Путин. Он предложил увязать получение льгот и госсубсидий крупным бизнесом с выходом на биржу. В настоящее время, сетовал глава государства, размещают на бирже ценные бумаги в основном малые и средние по объемам капитализации компании. Представители же крупного бизнеса пока не спешат с этим.

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