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12:59, 13 марта 2025Силовые структуры

В российском городе произошел конфликт со стрельбой

На улице Саратова произошел конфликт со стрельбой
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

В Саратове произошел конфликт со стрельбой. Об этом сообщает «Взгляд-инфо».

По данным издания, инцидент произошел на улице Блинова Ленинского района. На проезжей части около дома №4 несколько мужчин поругались с водителем внедорожника. Причина конфликта неизвестна. Отмечается, что нападавшие бросали камни и бутылки в оппонента, а тот открыл стрельбу из светошумового пистолета.

Правоохранителей вызвал очевидец, гулявший с ребенком. Мужчину с оружием задержали, он доставлен в полицейский отдел. Сотрудникам предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что в подмосковном Ногинске полиция задержала 42 человека, устроивших драку со стрельбой у одного из домов.

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