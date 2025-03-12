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14:48, 12 марта 2025Силовые структуры

Полиция задержала более 40 человек после драки со стрельбой в российском городе

В Ногинске задержали 42 человека после драки со стрельбой у одного из домов
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

В подмосковном Ногинске полиция задержала 42 человека, устроивших драку со стрельбой у одного из домов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

По предварительным данным, ЧП произошло около одного из домов, расположенных на площади Ленина. Там ссора между гражданами переросла в потасовку, во время которой было совершено несколько выстрелов. На место незамедлительно прибыли полицейские и задержали всех участников. У них изъяли травматическое оружие, зарегистрированное в установленном порядке. Отмечается, что один из участвующих в драке обратился за медпомощью.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»).

Ранее сообщалось, что в Москве задержаны трое мужчин в возрасте от 21 до 27 лет, устроивших стрельбу около дома на улице Фомичевой.

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