Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:25, 13 марта 2025Силовые структуры

В российском регионе отправили под домашний арест главу правительственного фонда

В Тюмени суд отправил под домашний арест главу правительственного фонда Мартына
Варвара Митина (редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

В Тюмени суд отправил под домашний арест главу микрокредитной компании «Фонд финансирования предпринимательства Тюменской области» Алексея Мартына. Об этом сообщает 72.RU.

Меру пресечения избрали до 16 апреля. По данным издания, Мартына подозревают в махинациях с займами. Он проходит обвиняемым по статье 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). Других подробностей по этому делу пока нет.

«Фонд финансирования предпринимательства Тюменской области» — некоммерческая организация, целью которой является поддержка малого и среднего предпринимательства через выдачу микрозаймов под небольшой процент. Фонд учредили областной департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства, а также региональное инвестиционное агентство.

Ранее Дорогомиловский суд Москвы отправил под домашний арест бывшего заместителя министра транспорта Игоря Чалика по делу о растрате.

    Обсудить
    Последние новости

    На Украине закончились ракеты ATACMS

    Россиянин побывал в американской глубинке и раскрыл странные привычки местных

    В России заявили о превращении Финляндии в плацдарм для потенциальной агрессии

    Жители освобожденного в Курской области села рассказали о семи месяцах оккупации ВСУ

    В российском регионе отправили под домашний арест главу правительственного фонда

    На российском предприятии после падения беспилотника начался пожар

    Патрушев назвал заинтересованную в срыве переговоров по Украине страну

    Беженка пожаловалась на избиение украинскими «Белыми ангелами»

    Патрушев рассказал о подготовке НАТО новых терактов против России

    Галь Гадот снялась в прозрачном наряде для глянца

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше