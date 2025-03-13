В российском регионе отправили под домашний арест главу правительственного фонда

В Тюмени суд отправил под домашний арест главу правительственного фонда Мартына

В Тюмени суд отправил под домашний арест главу микрокредитной компании «Фонд финансирования предпринимательства Тюменской области» Алексея Мартына. Об этом сообщает 72.RU.

Меру пресечения избрали до 16 апреля. По данным издания, Мартына подозревают в махинациях с займами. Он проходит обвиняемым по статье 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). Других подробностей по этому делу пока нет.

«Фонд финансирования предпринимательства Тюменской области» — некоммерческая организация, целью которой является поддержка малого и среднего предпринимательства через выдачу микрозаймов под небольшой процент. Фонд учредили областной департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства, а также региональное инвестиционное агентство.

Ранее Дорогомиловский суд Москвы отправил под домашний арест бывшего заместителя министра транспорта Игоря Чалика по делу о растрате.