В российском регионе устроят экомарафон

Жителей Иркутской области пригласили сдать макулатуру на переработку

Жителей Иркутской области пригласили принять участие в экомарафоне «Сдай макулатуру — спаси дерево!». Об этом говорится на официальном портале региона.

Экоакция пройдет с 17 марта по 11 апреля 2025 года. Жители города и области смогут сдать на переработку газеты, журналы, офисную бумагу, архивные документы, бумажную упаковку, картон и старые книги. Перед сдачей необходимо удалить пластиковые и металлические элементы, перевязать макулатуру в плотные кипы или сложить в коробки.

Мероприятие пройдет в режиме соревнований между городами и районами региона. По итогам акции будет составлен зеленый рейтинг муниципалитетов. Самые активные участники получат призы — как денежные премии, так и саженцы редких пород деревьев (маньчжурской орех, дуб, явор, туя), также будут дарить телескопы, цифровые микроскопы и другие памятные сувениры.

Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Светлана Трофимова назвала экомарафон важным шагом к формированию экологической культуры в области. Она напомнила, что проект успешно проводится с 2018 года, количество участников с каждым разом растет.

Ранее стало известно, что жители Подмосковья в ходе экологической акции сдали на переработку более 30 тонн хвойных деревьев и ветвей. Активнее всего деревья сдавали жители Сергиево-Посадского, Богородского, Ленинского городских округов, а также Ступино.