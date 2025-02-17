Жители Подмосковья сдали на переработку десятки тонн новогодних деревьев

В Подмосковье на переработку сдали более 30 тонн хвойных деревьев и ветвей

Жители Подмосковья в ходе экологической акции сдали на переработку более 30 тонн хвойных деревьев и ветвей. Об этом сообщила пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Акция по сбору живых елей «Сдай на переработку и елки, и иголки» завершилась в Подмосковье. Больше всего деревьев сдали жители Сергиево-Посадского, Богородского, Ленинского городских округов, а также из Ступино.

Деревья отвезли на комплексы по переработке, фермы, специальные заводы и учреждения по содержанию территорий. Переработанную древесину будут использовать в качестве щепы для благоустройства парковых зон, также деревья пойдут на корм козам и овцам одного из животноводческих хозяйств при парк-отеле области. Кроме того, из щепы сделают подстилки для коров.

В ходе акции в Подмосковье было размещено более 260 пунктов приема живых деревьев, большинство из них находились вблизи многоквартирных домов. В пресс-службе отметили, что жители региона с каждым годом все больше предпочитают искусственные ели: за два года сбор живых деревьев в регионе уменьшился почти на 100 тонн.

Ранее стало известно, что в Московской области число контейнеров для приема текстиля под вторичную переработку достигло 1,3 тысячи. Вещи, которые жители Подмосковья сдают на переработку, передаются в благотворительные организации и нуждающимся.