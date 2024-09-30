В Подмосковье появились тысячи новых контейнеров для приема текстиля

В Подмосковье установили 1,3 тыс. новых контейнеров для приема текстиля

В Московской области число контейнеров для приема текстиля под вторичную переработку достигло 1,3 тысячи. Об этом сообщает пресс-служба регионального Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Пригодные для использования вещи, попадающие в контейнеры, передаются в благотворительные организации и нуждающимся. Остальной текстиль идет на переработку — из него делают ветошь, волокно или утеплитель. Отмечается, что около 78 процентов собранных в Подмосковье ненужного текстиля подходят для переработки. В 2023 году в регионе собрали более двух тысяч тонн таких отходов.

«Это говорит о вовлеченности жителей в экологическую повестку и потребности в пунктах сбора вторсырья», — заявил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов. За использование контейнеров жители получают бонусы, которые можно потратить на покупки, проезд, оплату сервисов и услуг.

Сдача текстильных отходов в контейнеры помогает минимизировать количество неподходящего для переработки сырья, а также снижает риск поломки оборудования на комплексах по переработке отходов.

Ранее в Российском экологическом операторе (РЭО) заявили, что более 60 процентов россиян заметили улучшение в отрасли обращения с отходами.